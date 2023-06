Della mezza dozzina di giocatori «calibro 90» che nella passata stagione hanno deciso di lasciare la maglia azzurra o sono comunque approdati su altri lidi soltanto Dries Mertens e Fabian Ruiz hanno potuto festeggiare qualcosa quest'anno lontano dal Vesuvio. L'attaccante belga ha conquistato lo scudetto con il Galatasaray nella Super Lig turca. Il centrocampista spagnolo ha fatto altrettanto con la corazzata Paris Saint-Germain che ha vinto il titolo in Francia (Ligue 1). Per tutti gli altri, invece, qualche delusione di troppo e più di un boccone amaro, considerando le premesse con cui erano giunti alle rispettive destinazioni, gli investimenti dei vari club e le legittime ambizioni delle piazze che li hanno accolti.

Inutile girarci intorno, ma i nomi di Insigne e Koulibaly, seguiti a debita distanza da quelli di Ospina e Ghoulam saltano agli occhi come delusioni di stagione. Quanto meno per quello che ci si aspettava raccogliessero altrove, con squadre che partivano con tutti (o quasi) i favori del pronostico. È il caso di Lorenzo Insigne. L'ex capitano azzurro ha lasciato Napoli ed il Napoli - era a scadenza di contratto - per accettare le sirene canadesi del Toronto dopo aver capito che non ci sarebbe stato spazio per un nuovo ingaggio (alle sue condizioni) con il club di De Laurentiiis. Oltreoceano, però, Insigne (seguito a ruota da Bernardeschi e, per una parte di stagione, anche da Criscito poi tornato al Genoa) ha raccolto soltanto le briciole, complice anche un fastidioso infortunio al polpaccio che lo ha costretto a lungo in infermeria. Per lui appena un gol e due assist in otto gare giocate in Mls.

Più di tutto, però, fa notizia il flop del Chelsea dove si era trasferito appena un anno fa. Il possente difensore centrale senegalese - magistralmente sostituito in azzurro dalla rivelazione Kim - non è riuscito ad evitare ai blues l'onta di un campionato anonimo in Premier League. Il Chelsea, infatti, ristagna nella pancia della classifica, fuori da tutte le competizioni europee. Copia-incolla anche per il portiere colombiano, approdato nell'Al-Nassr in Lega Saudita, dove poi è stato accolto a suon di milioni Cristiano Ronaldo. Nonostante CR7, però, nessun titolo. Capitolo a parte per. Il terzino franco algerino ha lasciato il Napoli dopo 8 anni, prendendosi una pausa per poi tornare in Francia nelle fila dell'Angers con cui è retrocesso in Ligue2.