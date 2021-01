Una nuova vita per Roberto Sosa, il Pampa ex attaccante del Napoli ha lasciato il Sudamerica dopo il lockdown per viaggiare negli Emirati Arabi Uniti. L'argentino sarà il direttore tecnico dell’Al-Hisn Dibba, club degli Emirati che può contare dallo scorso agosto anche sulla guida in panchina di Walter Pandiani, ex attaccante uruguaiano noto per gli anni al Deportivo la Coruna.

Dallo scorso settembre, l'Al-Hisn Dibba ha cominciato una partnership con il Racing City Group, lo stesso gruppo di imprenditori che in estate aveva presentato a Capri il neonato club Racing Capri. Sosa era già stato individuato per un ruolo da dirigente sull'isola napoletana, ma il lockdown sudamericano impedì il viaggio di ritorno in Italia per il Pampa che ieri è stato presentato ufficialmente negli Emirati.

