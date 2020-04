LEGGI ANCHE

All'estate e al calciomercato manca ancora un po', eppure in casa, complice anche lo stop forzato per l'emergenza coronavirus, si portano avanti i piani di mercato per il prossimo anno. La dirigenza madridista non perde di vista Fabián Ruiz , asso delche porterebbero volentieri in Liga dopo il passaggio in azzurro di due anni fa.E, secondo quanto riportato da Bernabeu Digital, il Real pensa anche all'offerta migliore: non basterà la cifra migliore, visto cheè deciso a fare muro per l'andaluso, ma con la pedina giusta forse la resistenza del Napoli potrebbe allentarsi. Il prescelto potrebbe perciò essere Lucas Vazquez , spagnolo che è in uscita a Madrid e che al Napoli potrebbe fare molto comodo vista la rivoluzione in attacco. Uno scambio che regalerebbe alle casse azzurre liquidità e auna nuova pedina di qualità e esperienza per le corsie esterne.