Fabian e i 3 punti a...Bella: «Ecco come mi ha accolto»

Aveva fatto sorridere in tanti un tweet di Fabian Ruiz poco prima del match contro il Bologna. Il centrocampista spagnolo aveva promesso al suo cane Bella - un labrador adottato a Napoli - la vittoria nel match di ieri al Maradona, così ha mostrato la felicità al rientro dopo il successo e il gol: «Per tutti quelli che ieri me l'hanno chiesto...questa è la felicità di Bella per il mio ritorno a casa con i tre punti».

