Prima l'allenamento quotidiano, poi la cena. No stop Fabian Ruiz, lo spagnolo del Napoli che è ad oggi l'unico caso covid a cui far fronte in società. Lo spagnolo è ormai confinato da quasi due settimane e in queste ore aspetta il risultato del nuovo tampone per capire se potrà nuovamente uscire di casa e ritrovare i compagni a Castel Volturno. Nel frattempo lo spagnolo si allena con la compagna nella sua casa di Posillipo e poi regala ricette ai fan: «Oggi lo chef Fabián vi propone: riso con verdure, uova e una buona insalata. E voi cosa avete preparato?»

Ultimo aggiornamento: 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA