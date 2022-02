Fabian-Arsenal, incontro con agenti: Arteta lo ha chiesto in estate

Non si arrestano i rumors di mercato per Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo protagonista di una stagione eccellente con la maglia del Napoli di Luciano Spalletti. In ordine di apparizione, ecco spuntare anche gli interessi dell'Arsenal dal forte animo iberico: Arteta in panchina, infatti, vuole il centrocampista per la prossima estate di mercato approfittando delle necessità del club di Aurelio De Laurentiis.

LEGGI ANCHE Napoli, è l'anno di Fabian Ruiz: lo spagnolo è il migliore d'Europa

Secondo quanto riportato dal Mirror, il club londinese avrebbe avuto già un preliminare incontro con gli agenti dello spagnolo nelle scorse settimane, un faccia a faccia per dettare la linea da seguire tra qualche mese. Fabian ha ancora un contratto fino al 2023 con il Napoli ma il club azzurro non vuole perderlo a zero e, in caso di mancato accordo su un eventuale rinnovo, finirà sul mercato con l'offerta giusta.