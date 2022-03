Fabian, critiche per il ct della Spagna E il Real Madrid torna alla carica

Fabian Ruiz fuori dai convocati della nazionale, ancora una volta. L'assenza tra i selezionati di Luis Enrique ormai è lunga una stagione, un paradosso se si pensa al rendimento del calciatore azzurro con il Napoli di Luciano Spalletti, e in Spagna non mancano le lamentele rivolte proprio al ct. In questo momento, infatti, per larga parte della critica Fabian è tra i calciatori iberici più in forma e meriterebbe il ritorno alla Roja, in vista del Mondiale.

Nel frattempo si riaccendono le sirene di mercato: come riportato da Ok Diario, infatti, Fabian avrebbe deciso di lasciare Napoli al termine di questa stagione. Nonostante le sirene inglesi, ci sarebbe la Spagna al primo posto per il futuro, con l'azzurro che vuole fare rientro in patria e le big già interessate. Al primo posto resta il Real Madrid: Ancelotti lo chiede ancora al club e - in caso di riconferma, che non appare scontata - sarà la prima idea per la mediana, ma non il primo obiettivo di mercato. Poi c'è l'Atletico di Simeone, più defilato al momento il Barcellona. Il Napoli potrebbe dire sì a un'offerta di 30-35 milioni, visto il contratto in scadenza nel 2023.