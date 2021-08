Fabian e Koulibaly, niente mercato: «Non perdiamo di vista l'obiettivo»

Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, nomi caldi per l'estate del Napoli, giocatori che sembravano pronti a finire su un mercato che - per ora, almeno - non c'è. I due azzurri sono tra i protagonisti del ritiro di Castel di Sangro e scherzano sui social: «Io e il mio fratello Kalidou non perdiamo di vista l'obiettivo» la battuta dello spagnolo in rete, un messaggio che fa ben sperare tutti i tifosi del Napoli.