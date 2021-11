Fabian out in Spagna, il retroscena: «Fatto fuori dopo un litigio con il Ct»

L'Europeo giocato con il contagocce, poi l'esclusione continua. Fabian Ruiz senza la Spagna, il centrocampista del Napoli non è stato mai selezionato dal Ct spagnolo Luis Enrique da quando è cominciata la nuova stagione. «Le porte sono aperte, con Fabian ho già parlato e gli ho detto in cosa dovrebbe migliorare. In futuro potrà tornare» le parole di Luis Enrique nell'ultima conferenza dal ritiro.

Parole che, però, nasconderebbero un importante retroscena. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, infatti, alle spalle di questa importante decisione del Ct ci sarebbe un litigio tra lui e lo stesso Fabian Ruiz, litigio avvenuto nei giorni dell'Europeo. Da qui, la scelta del selezionato iberico di tenerlo fuori dai convocati senza tornare sui suoi pass, nonostante l'ottimo avvio di stagione con il Napoli di Spalletti.