L'amore per il mare anche in inverno. Fabián Ruiz non è impegnato in nazionale e condivide i suoi momenti in barca via social. «La vista di Napoli dal mare è spettacolare! Che fortuna abbiamo a potercela godere... Ps. anche a Bella piace un sacco!».

