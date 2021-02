Koulibaly e Ghoulam indisponibili per il Covid 19, negativi i tamponi effettuati nella nottata di venerdì e sabato a tutti gli altri azzurri in ritiro prepartita. I tamponi verranno ripetuti a tutti i componenti del gruppo squadra altre due volte in questa settimana dopo i casi di positività al Coronavirus di giovedì del terzino algerino Ghoulam e di venerdì del difensore senegalese Koulibaly. Tutti e due sono in isolamento domiciliare e potranno riprendere gli allenamenti dopo una doppia negatività e per loro è previsto uno stop minimo di dieci giorni: salteranno, quindi, la semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Atalanta e il big match di sabato prossimo al “Maradona” contro la Juventus e sono in forte dubbio anche per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League a Granada.

RIENTRA FABIAN RUIZ

Gattuso intanto recupera Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha concluso ieri le visite post Covid alla clinica Pineta Grande e ha svolto un allenamento individuale a Castel Volturno. «Sapete chi aveva una voglia matta di toccare un pallone?! Un po’ più vicino al ritorno in campo accanto ai miei compagni», un suo messaggio sul suo profilo twitter a corredo di una foto mentre si allena con il pallone al centro sportivo di Castel Volturno. Sabato sera ha tifato per gli azzurri a distanza in tv, ha appoggiato la squadra a distanza («Spero sia l’ultima volta», c’è ancora scritto nel post di Fabian Ruiz), ora potrà aggregarsi per il lavoro con i compagni a Castel Volturno e tornare disponibile già per la semifinale di ritorno di coppa Italia di mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta.

Un interprete importante per il 4-3-3: Fabian Ruiz con questo sistema di gioco può infatti giocare da mezzala, ruolo dove riesce ad esprimere meglio le sue qualità potendo anche inserirsi negli ultimi venti metri per andare al tiro. In questa stagione Gattuso ha optato per il 4-2-3-1 e lo spagnolo da centrale basso ha avuto maggiori difficoltà e prima di essere stato costretto a fermarsi per la positività al Covid-19 aveva già fatto registrare un calo evidente di rendimento. Una flessione in questa stagione in termini di prestazioni e anche di numero di gol segnati: solo una rete all’attivo, quella messa a segno nel match d’andata contro il Genoa giocato a Fuorigrotta. Ora avrà la possibilità di riscattarsi in questi ultimi quattro mesi: il suo apporto sarà fondamentale a centrocampo anche nell’ottica delle rotazioni visti i tanti impegni del Napoli a febbraio con gli azzurri che giocheranno tre volte a settimana fino a fine mese.



MERTENS IN BELGIO

Intanto Mertens sta proseguendo la riabilitazione alla caviglia al centro Move to Cure di Anversa di Lieven Maesschalck, ex fisioterapista della nazionale belga. L’attaccante azzurro è tornato lì da sette giorni per i fastidi che ha continuato ad accusare nel match contro lo Spezia: nel prossimo fine settimana dovrebbe ritornare a Castel Volturno per riprendere la preparazione, comunque dopo la trasferta di Bergamo. Il suo recupero sarà importantissimo per l’attacco: Dries s’infortunò il 17 dicembre contro l’Inter al Meazza e la sua assenza si è avvertita moltissimo nel reparto offensivo. Per caratteristiche l’attaccante belga può giocare da punta centrale nel tridente con il 4-3-3, ruolo dove fece benissimo negli anni di Sarri a Napoli, oppure in appoggio alla punta più avanzata nel 4-2-3-1: il bomber di tutti i tempi del Napoli con 130 reti ha voglia di riprender a segnare, in questa stagione ha siglato cinque reti, 4 in campionato e una in Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA