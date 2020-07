LEGGI ANCHE

Un ritorno che non ci sarà, almeno per questa estate. Real Madrid e Barcellona escono dalla corsa a, lo spagnolo del Napoli che fa impazzire le big della Liga e che poteva essere uno dei grandi colpi di mercato di questo 2020. Secondo quanto riportato da Diario As in Spagna, il “Clasico” di mercato per il centrocampista azzurro non ci sarà, rimandato di almeno un anno per le grandi cifre richieste dal club di Aurelio de Laurentiis in caso di cessione.Approfittando della morsa allentata di Real e Barcellona, allora, ecco che il Napoli torna alla carica con l’entourage del centrocampista andaluso per provare ad allungare un contratto già sostanzioso oggi. La scadenza attuale sarebbe prevista al 2023, il Napoli vorrebbe allungarla fino al 2025 alzando anche l’ingaggio di Fabian fino a 5 milioni a stagione, ma soprattutto inserendo nel nuovo accordo una clausola rescissoria intorno aidi euro che possa “difendere” il club azzurro da un eventuale attacco di mercato la prossima stagione.