Il mercato estivo non è ancora arrivato eppure Fabián Ruiz è già uno dei principali protagonisti delle voglie dei club europei. Le big di Spagna su tutti, conche vogliono recuperare l'errore di averlo fatto andare via dalla Liga troppo in fretta e con troppa poca fiducia.Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, nella rivoluzione catalana di fine anno c'è anche il nome del centrocampista azzurro. Quello di Fabián può essere il nome e il profilo perfetto per il nuovoma ora i blaugrana vogliono capire cosa farà il Napoli e lo staff del calciatore si muovono per il rinnovo con adeguamento, ma in caso di mancato accordo il Barça si tutfferà sul talento andaluso senza pensarci due volte.