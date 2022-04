Fabian prende in giro Mertens: «Bomber e anche cantante»

Due giorni fa avevano fatto il giro della rete in poco tempo le immagini di un canterino Dries Mertens, impegnato al karaoke insieme con la compagna Kat in occasione della festa di compleanno del compagno Fabian Ruiz. Ed è proprio lo spagnolo del Napoli a prendere in giro il compagno direttamente via social: «Con un grande bomber e ancor più grande cantante» lo sfotto di Fabian su Instagram.