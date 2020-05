LEGGI ANCHE

Era un obiettivo dichiarato per tante, ma ora Fabian Ruiz sembra pronto a prolungare la propria avventura in azzurro. Anche perché le sue pretendenti stanno facendo passi indietro prima della prossima estate: innanzitutto ilche, come riportato da Le10Sports, ci ha provato tanto connegli scorsi mesi ma ilnon ha voluto sentire ragioni.Poi, ovviamente, anche il, da sempre più avanti del Barcellona per eventuali trattative e con la voglia di riportare in Liga lo spagnolo. Il Napoli potrebbe anche decidere di rinforzare il contratto di- attualmente in scadenza nel 2023 - ma per il momento non c'è fretta. L'importante era rispondere agli attacchi delle big europee che, almeno per ora, hanno rinviato tutte le attenzioni fino alla prossima estate.