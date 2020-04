LEGGI ANCHE

Il centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni diin Spagna per raccontare la sua quarantena, tutta passata tra videogiochi, film e serie Tv. «Mi piace molto Fifa ovviamente, mi piace poter giocare contro gli amici parlando con loro e magari anche prenderli in giro quando li batto in partita» ha confessato lo spagnolo. Fabian poi suggerisce ai suoi fan: «Tra le Serie Tv senza dubbio ‘Il trono di Spade’: è quella fatta meglio, che mi ha affascinato e mi ha tenuto incollato ad ogni episodio» ha continuato lo spagnolo del, che qualche giorno fa ha festeggiato in isolamento il suo compleanno. «Mi è piaciuto vedere ‘Gran Torino’ con, è un film che mi ha colpito perché mi ci rivedo anche un po’ nella storia». E poi ovviamente la musica, quella di, artista andaluso: «Ascolto il disco ‘Esencia’ ogni volta che ne ho bisogno, mi piace ogni canzone».