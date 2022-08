Fabian, torna in corsa il Real? «Abbiamo il sostituto di Casemiro»

Con Casemiro pronto a lasciare il Real Madrid dopo tanti anni di vittorie - il centrocampista brasiliano è pronto a trasferirsi in Premier League con la maglia del Manchester United - il club spagnolo allenato da Carlo Ancelotti è alla ricerca delle soluzioni per sostituire il centrocampista che era centrale nelle idee dell'ex allenatore di Milan, Psg e Napoli, componente fondamentale di un centrocampo con Kroos e Modric.

Tra le soluzioni, potrebbe spuntare nuovamente il nome di Fabian Ruiz: lo spagnolo è un separato in casa al Napoli, piace tanto ad Ancelotti - che lo portò in azzurro nel 2018 - e ha un prezzo di mercato che è un'occasione assoluta, visto il contratto in scadenza, intorno ai 25 milioni. Ancelotti, però, nell'ultima conferenza stampa ha allontanato il mercato: «Abbiamo già le soluzioni per sostituire Casemiro. Kroos può giocare in quella zona di campo e abbiamo acquistato Tchouameni, con caratteristiche diverse ma già pronto per il Real».