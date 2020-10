Un'idea che non è mai tramontata, ma che si è resa impossibile anche a causa del coronavirus che ha rovinato i piani dei top club d'europa. Il Real Madrid però non ha mai dimenticato Fabian Ruiz, lo spagnolo del Napoli che tornerà stasera a giocare in Spagna sul campo della Real Sociedad per la seconda sfida stagionale in Europa League degli azzurri.

Secondo quanto riportato da ESPN, il centrocampista del Napoli resta un pallino di Zidane e del club della capitale che ora pensa a come strapparlo al Napoli. Fabian aveva già manifestato una preferenza verso le merengues un anno fa, quando ci furono i primi contatti con il suo entourage, per questo il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto 80 milioni già a gennaio per portarlo in Spagna a fine anno.

