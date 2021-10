Fabian da record fuori area: «Felice per il gol e la vetta»

Un gol, il terzo della sua stagione, per aiutare il Napoli a superare il Bologna e prendersi tre punti e vetta del campionato. Fabian Ruiz protagonista al Maradona con quello che è ormai diventato il suo marchio di fabbrica, il gol da fuori area: un record per lo spagnolo, visto che nessuno più di lui nei maggiori campionati d'Europa ha segnato di più di Fabian (9 gol) nelle ultime tre stagioni. «Felice! Per la vittoria, per essere tornati in testa alla classifica, per i tifosi, per il gol!» ha scritto lo spagnolo sui social.

LEGGI ANCHE Napoli, Domenichini promosso: «Spalletti sarà soddisfatto»