A Napoli si sono incrociati solo per poco tempo, ieri in campo sono tornati a incrociarsi.

Fabian Ruiz saluta Khvicha Kvaratskhelia, che aveva già conosciuto a Napoli prima di partire per Parigi.

«Un piacere averti incontrato in campo. In bocca al lupo per la stagione» ha scritto lo spagnolo sui social dopo il pesante 7-1 degli iberici sulla Georgia.