Fabian, il Barcellona offre Pjanic ma De Laurentiis chiede 50 milioni

C'è ancora il Barcellona sulle tracce di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del Napoli, impegnato in questi giorni con la sua nazionale in vista del prossimo Europeo estivo, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo sarebbe nuovamente in contatto con il club catalano, che ha sentito il suo entourage per capire le possibilità di trasferimento nella prossima estate di mercato.

Secondo il quotidiano spagnolo, nella testa del Barcellona c'era la possibilità di inserire nella trattativa una totale o parziale contropartita, con Pjanic o Junior Firpo che potevano interessare al Napoli. Il club di De Laurentiis, però, non valuta questa possibilità: il Napoli lascerà andare Fabian solo per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro, cifra che in questo momento sembra lontana dalle possibilità delle casse del Barcellona.