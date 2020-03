LEGGI ANCHE

Non bastavano ilo il Real Madrid sulle tracce di Fabián Ruiz , alle grandi di spagna si aggiunge anche ildi Jurgen Klopp, campione d'europa in carica e con una Premier League a portata di vittoria. Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, i Reds sono molto attivi sul mercato e tra i primissimi nomi della lista acquisti c'è proprio quello del centrocampista spagnolo.L'offerta per il Napoli sarebbe anche interessante, stando a quanto riportato in Inghilterra:sul tavolo per superare le pretendenti e avere la meglio, aggiudicandosi. Nelle scorse ore l'agente dello spagnolo ha confermato i tanti interessamenti europei, alla lista delle pretendenti si dovrebbero aggiungere anchee Bayern Monaco.