Fabian Ruiz piace a mezza Europa: anche il Newcastle pronto all'offerta

Con il contratto in scadenza nel 2023, sono tanti i club europei che stanno cominciando a guardare con interesse Fabian Ruiz. Secondo As, ci sarebbe ora anche il Newcastle degli sceicchi: gli inglesi, in attesa di capire come finirà questa stagione, pensano già alla faraonica campagna acquisti estiva segnando il nome anche dello spagnolo.

Dopo l'ultima stagione in chiaroscuro, quest'anno Fabian si sta esprimendo ai livelli che l'avevano portato al Napoli e in nazionale prima del 2021. Lo spagnolo è già a quota 5 gol in questa annata azzurra e l'appuntamento per il rinnovo è fissato per i prossimi mesi.