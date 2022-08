Fabian Ruiz al Psg, si può fare ma ADL vuole lo sconto per Navas

Fabian Ruiz al Paris Saint Germain? L'affare non è proprio dietro l'angolo ma sicuramente il gradimento c'è, sia da parte del club parigino che dell'entourage del calciatore. Il centrocampista spagnolo è in scadenza tra un anno, da mesi il Napoli sta provando a forzarne la cessione o il rinnovo per non restare in un dannoso limbo e a quanto pare l'occasione giusta può arrivare dalla Francia: al direttore parigino Campos Fabian piace, portarlo a Parigi per una cifra contenuta è un'occasione, soprattutto se agli azzurri serve un portiere.

Già da giorni il profilo di Keylor Nvas ha superato quello di Kepa nell'indice di gradimento del club di Luciano Spalletti: un po' per le caratteristiche tecniche - perfette per il toscano - un po' per le modalità dell'affare. Che ora si allarga: perché il Napoli è disposto a trattare per Fabian a Parigi se avrà Navas in azzurro. Lo spagnolo - come riportato da Sky Sport - ha già un accordo di massima con il Psg, la trattativa non è ancora partita ma potrebbe cominciare in queste ore con gli azzurri che sperano di poter incastrare il doppio colpo.