Accelerata Real per Fabián Ruiz . Questo il succo della prima pagina di Diario As che oggi dedica ampio spazio al centrocampista spagnolo delseguito sempre più con interesse dal club dei blancos. Un'attenzione ricambiata da Fabián che, secondo il quotidiano spagnolo, avrebbe scelto proprio il Real Madrid come prossima tappa della sua carriera.Tre sono i fattori che spingono ilall'acquisto: innanzitutto la possibile mancata partecipazione alla prossima Champions del Napoli che costringerebbe De Laurentiis a vendere, poi l'addio di Carlo Ancelotti che perera stato primo sponsor, quindi il mancato rinnovo dello spagnolo in azzurro. Il Napoli non lo venderà prima dei prossimi Europei, ma non potrà di certo chiedere cifre astronomiche per lui dopo le ultime prestazioni.