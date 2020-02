LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gol fantastico che si farà apprezzare a lungo, un gol che soprattutto vale tre punti importantissimi. Fabián Ruiz torna a brillare e ad essere decisivo, come acontro l'Inter in. Un'altra sua perla ha deciso la sfida di Brescia in campionato, le sue quotazioni tornano a rialzarsi così come torna a rialzarsi l'asticella delle attenzioni per lui.Secondo quanto riportato da Diario As, infatti, l'ex calciatore del Betis era seguito ieri sera al Rigamonti da alcuni osservatori del, il club che è in pole position per lui la prossima estate. Al momentoha un contratto in scadenza nel 2023 con gli azzurri e non vuole inserire la clausola da 150 milioni che il Napoli vorrebbe nell'eventuale rinnovo.