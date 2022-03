Fabian Ruiz al Real Madrid? Jovic e Ceballos in contropartita

Fabian Ruiz resta centrale nei pensieri di Carlo Ancelotti, l'ex allenatore del Napoli oggi al Real Madrid vuole il centrocampista spagnolo che proprio lui aveva contirbuito a portare in Italia nell'estate 2018, acquistandolo per 30 milioni dal Betis. Il contratto in scadenza nel 2023 e la voglia di cambiare aria, però, potrebbero convincere il Napoli a cederlo: per questo, per Ancelotti Fabian sarebbe in cima alla lista acquisti e il Real Madrid sembra aver trovato la formula giusta per la prima vera offerta.

Secondo quanto riportato da Ok Diario, infatti, i blancos sarebbero pronti a sacrificare una o addirittura due pedine per convincere il Napoli: Luka Jovic - attaccante che già era stato accostato al Napoli due estati fa - e Dani Ceballos, altro mediano spagnolo di grandissimo talento ma senza troppa continuità. Entrambi sono fuori dai piani di Ancelotti e del Real, entrambi potrebbero far gola al Napoli, un club che difficilmente lascia partire i suoi calciatori per altre pedine in cambio.

La situazione Fabian, però, sembra essere diversa da quanto visto fin qui: De Laurentiis non può più permettersi di perdere a zero altre pedine importanti del suo Napoli - Insigne lo farà a luglio, Mertens e Ospina lo potrebbero seguire in estate - e il contratto in scadenza nel 2023 di Fabian fa pensare che sarà complicatissimo vendere il centrocampista a cifre importanti, quei 50 o 60 milioni che il club azzurro sperava di poter incassare con la sua partenza.