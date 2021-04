Fabian Ruiz all'Atletico Madrid: pronta l'offerta da 50 milioni

L'Atletico Madrid studia il colpo Fabian Ruiz: secondo quanto riportato da El Gol Digital in Spagna, il club di Diego Simeone sta portando aventi l'idea di affondare le mani sul centrocampista del Napoli visto anche il ritardo nel rinnovo contrattuale dello spagnolo con il club azzurro. L'ex Betis avrebbe chiesto 4 milioni a stagione a De Laurentiis per restare azzurro, mentre il club potrebbe lasciarlo andare sul mercato alla giusta cifra.

Una cifra che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, valutazione importante di certo per un club come l'Atletico Madrid che pure in mezzo al campo perderà qualche pedina fondamentale per il Cholo. Le valutazioni andranno avanti nei prossimi mesi, ma al momento sono i Colchoneros ad avere un vantaggio nell'eventuale acquisto di Fabian rispetto alle altre pretendenti spagnole come Real Madrid e Barcellona.