Fabian Ruiz, estate alle Olimpiadi: «Ma non dipende solo da me»

Protagonista con la nazionale spagnola anche Fabian Ruiz, il centrocampista napoletano lanciato titolare dal ct iberico Luis Enrique nell'ultima amichevole pre-Europeo di ieri sera contro il Portogallo, finita 0-0. «Spero che i tifosi possano credere in noi, daremo tutto, siamo una nazionale giovane ma con voglia di arrivare in alto e fare un grande Europeo. Morata? Abbiamo fiducia in lui, ci aiuta sempre tanto in campo» ha detto Fabian in conferenza a fine gara.

«Abbiamo avuto occasioni per vincere, peccato non essere riusciti a segnare un gol, ma questa è la strada giusta per l’Europeo. Essere favoriti o meno cambia poco: in campo si vedrà chi siamo, per questo dovremo dare il massimo» ha continuato il centrocampista del Napoli, che ha anche risposto all'eventuale sua partecipazione alle Olimpiadi da fuori quota: «Per ora penso all’Europeo, quello non dipende da me ora. Gli avversari cercano sempre di renderci le cose complicate, ma dobbiamo portare avanti le nostre idee».