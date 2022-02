Fabian Ruiz tra Premier e Liga: «Arsenal in pole, ha sentito Arteta»

Il destino di Fabian Ruiz sembra essere chiaro: il prossimo anno, il calciatore spagnolo giocherà in Inghilterra o farà ritorno in Spagna, lì dove la sua carriera è partita. Ma da Londra spingono: secondo quanto riportato da Todofichajes, l'Arsenal sarebbe in pole position per lui, con il club sempre più convinto dell'investimento da portare a casa la prossima estate.

Mikel Arteta è tra i suoi principali estimatori e avrebbe anche già parlato con Fabian spiegando al centrocampista del Napoli i motivi dell'interessamento e il ruolo che potrebbe avere nell'Arsenal del prossimo anno. Il centrocampista andaluso non ha ad oggi fatto una scelta, ma sembra complicato immaginarlo ancora a Napoli nella prossima stagione, soprattutto se con il contratto in scadenza nel 2023. Il club azzurro, però, vorrebbe cederlo per una cifra alta, almeno tra i 50 e i 60 milioni di euro.