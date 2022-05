Fabian Ruiz, in barca a Ibiza prima della risposta al Napoli

Lo ha spiegato ieri in conferenza Aurelio De Laurentiis: «Ho incontrato già Fabian Ruiz, abbiamo fatto una proposta a lui e ai procuratori, ci hanno detto che ci avrebbero risposto a quella offerta in quindici giorni. Ma le due settimane non sono ancora passate» le parole del patron a chi chiedeva dello spagnolo. Che nel frattempo, però, è volato via in vacanza: con alcuni amici spagnoli e napoletani, infatti, Fabian sta vivendo questi giorni sull'isola di Ibiza, in attesa di comunicare una scelta al Napoli sul suo futuro.