Fabian Ruiz e la partita del cuore: «Mi piacerebbe tornare in Spagna»

Tutti gli occhi, o quasi, saranno per lui. Fabián Ruiz è pronto a guidare il Napoli nella sua Spagna, in casa di quel Barcellona che da sempre lo segue con interesse. «Sarà una partita storica per noi, per ricordare Diego Maradona e per vendicare quel 3-1 del 2020. Fu una sconfitta troppo pesante…» ricorda lo spagnolo azzurro ai microfoni di As. «Perdere Messi non è facile, ma hanno ancora tanto calciatori forti. E dal mercato è arrivato il mio amico Ferran, un giocatore fortissimo».

«Sto lavorando per poter tornare in nazionale quanto prima» ha continuato Fabian «Luciano Spalletti è un allenatore speciale, anche se ossessionato dal calcio. Il covid? Sono tornato in campo meglio di prima, sono stato fortunato». E il mercato non è così lontano. «Che le grandi di Spagna mi guardino è un onore. Per ora ho in testa solo il Napoli, ma tornare in Spagna è un’idea che ho. È pur sempre casa mia».