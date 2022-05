Napoli, è Fabian il migliore dell'anno: e il Barça ci pensa se parte de Jong

Sette gol, qualche assist distribuito ai compagni e la sensazione di essere tornato nuovamente ai suoi livelli dopo troppi alti e basse. Fabian Ruiz ha preso per mano tante volte il Napoli di Luciano Spalletti nell'ultima stagione e a Torino è risultato ancora una volta decisivo con un suo gol, il primo dall'interno dell'area di rigore in questa stagione. Un'annata sicuramente da protagonista per il centrocampista spagnolo: secondo la piattaforma di analisi Olocip, Fabian è il miglior calciatore del Napoli (per rendimento) di questa stagione analizzando i dati di rendimento. Tra i migliori anche in Italia (al quinto posto) per l'intera Serie A.

Dati che fanno ovviamente drizzare le antenne: così, se Ancelotti spinge per riabbracciarlo al Real Madrid dopo averlo scovato al Napoli, c'è anche il Barcellona che può farsi avanti, secondo Diario As: il contratto in scadenza nel 2023 ne fa abbassare il costo del cartellino e se i catalani dovessero davvero dire addio a Frenkie de Jong al termine dell'anno allora Fabian sarebbe tra le prime opzioni: cartellino abbordabile, ingaggio ancora gestibile e soprattutto la sua forte volontà di tornare in Spagna. Il rinnovo con il Napoli è un miraggio, al momento, e le sirene della Liga suonano sempre più forti.