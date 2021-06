Fabian Ruiz, c'è anche il Psg: idea francese dopo Wijnaldum

Anche il Paris Saint Germain potrebbe iscriversi alla corsa per Fabian Ruiz. Il club francese, secondo Le Parisien, guarda da sempre al calciatore spagnolo del Napoli che diventerebbe più che un'idea nel caso in cui i parigini potessero affondare un ulteriore colpo in mezzo al campo.

Fabian, infatti, sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato, ma il Napoli per cederlo vuole almeno 50 milioni di euro, cifra importante anche per un club come il PSG che ha già messo le mani in quella zona di campo su Wijnaldum, ma a costo zero.