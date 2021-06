Fabian Ruiz, si muove il Barcellona dopo il no di Wijnaldum ai blaugrana

L'affare Wijnaldum sembrava a un passo, e invece il centrocampista olandese ormai ex Liverpool difficilmente andrà al Barcellona, con il Paris Saint Germain che aspetta solo la sua firma per ufficializzarlo. Il club blaugrana cerca così alternative e uno dei nomi proposti per la mediana della prossima stagione è quello di Fabian Ruiz in forza al Napoli.

Il centrocampista andaluso, in questi giorni in ritiro con la nazionale spagnola nell'attesa di cominciare l'Europeo, è una delle opzioni su cui il Barcellona potrebbe puntare quest'estate: a frenare le voglie catalane c'è però la cifra richiesta dal Napoli, non meno di 50 milioni per lasciarlo partire. Le altre pedine seguite dai blaugrana rispondono al nome di Gravenberch dell'Ajax e di Merino della Real Sociedad.