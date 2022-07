Fabian Ruiz e Demme a Napoli: selfie con un occhio al mercato

Abbronzati e sorridenti, carichi per la nuova stagione. Ma non è detto che quella che verrà sia ancora in azzurro. Fabian Ruiz e Diego Demme posano dinanzi alle telecamere del Napoli, i due centrocampisti azzurri sono rientrati questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno per le classiche visite di rito prima di mettersi a disposizione di Spalletti per la partenza per Dimaro.

Ed è proprio Luciano Spalletti che forse potrebbe perdere uno dei due o entrambi il prossimo anno: lo spagnolo è arrivato ormai all'ultimo anno di contratto, l'accordo con il club di Aurelio De Laurentiis scade nel 2023 ma nessuna offerta ha ancora convinto il club per la cessione, con il rischio di vivere da separato in casa tutta la stagione. Le scelte dell'allenatore, invece, non hanno soddisfatto Demme, scivolato in fondo alle gerarchie: c'è Gattuso che lo rivorrebbe con sé in Spagna, ma anche tanti club tedeschi a seguirlo.