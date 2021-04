Fabian Ruiz, party dopo il Crotone: «Il primo regalo sono i tre punti»

Festa a sorpresa per Fabian Ruiz, di ritorno dalla partita contro il Crotone. Il centrocampista azzurro ha compiuto ieri 25 anni, che ha potuto festeggiare insieme con la compagna e altri pochi affetti con un party a tema Fortnite (videogame molto usato dai calciatori). «Grazie mille a tutti per gli auguri, mi fa molto piacere ricevere i vostri messaggi. E poi il primo regalo è per tutti, squadra e tifosi: tre punti in più» ha scritto lo spagnolo dai suoi canali social.