Fabian Ruiz già vede il Venezia: «Io e Lozano siamo già pronti»

La sfida del nuovo sta per cominciare, l'esordio per il Napoli di Spalletti sarà casalingo contro il Venezia, la prossima domenica. Una gara che vedrà tra i protagonisti anche Fabian Ruiz, lo spagnolo che anche il prossimo anno sarà pilastro del club azzurro in mezzo al campo: «Io e Hirving Lozano siamo pronti per domenica, e voi?» la domanda social dell'azzurro ai fan.

LEGGI ANCHE Doppio colpo alla Cremonese: Zedadka va insieme a Gaetano