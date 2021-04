Fabian, altra vittoria con la Spagna: «Un passo in più verso l'obiettivo»

Nuova vittoria per la Spagna di Fabian Ruiz, che nell'ultimo turno di qualificazioni al prossimo Mondiale previsto per questa sosta batte 3-1 il Kosovo e dà continuità all'ultima prestazione. In campo anche Fabian, lo spagnolo del Napoli che non è partito titolare stavolta ma è stato protagonista nella mezz'ora finale: «Un'altra vittoria. Un passo in più che ci avvicina al nostro obiettivo» ha scritto sui social l'azzurro.