Fabian Ruiz alla Juventus, l'ultima ipotesi se parte Rabiot

Il rinnovo non sembra la strada più percorribile e la Juventus, anche per questo, ci ha fatto più di un pensiero. Fabian Ruiz è entrato ormai da tempo nei radar dei bianconeri, anche se lo spagnolo non è la prima scelta: se dovesse andar via Rabiot, come riporta Sportmediaset, Allegri preferirebbe innanzitutto provare a portare a Torino Paredes del Paris Saint Germain, mentre Fabian è tra le opzioni garantite viste le situazioni contrattuali e l'esperienza accumulata in Serie a negli ultimi quattro anni.

Il contratto con il club di Aurelio e Laurentiis scadrà tra un anno ma per il Napoli Fabian Ruiz potrebbe anche partire oggi: offerte concrete, però, non ne sono arrivate, il centrocampista viene valutato almeno 30 milioni di euro, cioè la cifra spesa nel 2018 per pagare la clausola rescissoria al Betis e portarlo in Italia. Il centrocampista sperava di poter tornare in Liga, ma al momento le grandi di Spagna non hanno bussato con forza alla porta azzurra.