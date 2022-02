Fabian Ruiz porta il Napoli in vetta: «Sono felice per i nostri tifosi»

Una lunga corsa sotto lo spicchio di Olimpico dedicato ai tifosi del Napoli, così Fabian Ruiz ha fatto impazzire di gioia gli azzurri. Il gol del centrocampista spagnolo nel finale contro la Lazio è decisivo per il match e riporta il club azzurro in vetta: «Felice per il gol, per la vittoria e per i nostri tifosi: Forza Napoli Sempre!» ha scritto Fabian a fine gara ai fan tramite i suoi canali social ufficiali.

