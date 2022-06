Fabian Ruiz al Manchester City ma Pep preferisce aspettare il 2023

Ci sarebbe anche il Manchester City su Fabian Ruiz, il centrocampista classe 1996 del Napoli che cercherà la cessione quest'estate visto il contratto in scadenza nel 2023. Il problema del club inglese, però, sarebbe Aurelio de Laurentiis: secondo quanto riportato da Cadena Ser, i Citizens avrebbero detto no a qualsiasi tipo di trattativa per Fabian viste le difficoltà che il patron del Napoli crea al momento delle discussioni di mercato, un vero muro già incrociato più volte in passato.

Da qui la scelta del City di restare vigile su Fabian Ruiz, ma solo tra un anno: se il centrocampista spagnolo dovesse liberarsi a zero dagli azzurri, allora il club inglese ci farebbe più di un pensiero. Resta però la volontà del Napoli di lasciar andare subito Fabian: il club azzurro chiederà almeno 30 milioni per cederlo immediatamente, la stessa cifra che fu pagata nel 2018 per comprarlo dal Betis.