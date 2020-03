LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sentenziare è stato il(Centro internazionale per gli studi sullo Sport) che in uno degli ultimi studi pubblicati su scala europea ha dato al'immaginaria palma di miglior calciatore dell'ultimo mese. Lo spagnolo è stato premiato in base al ranking delle sue ultime prestazioni: un mese effettivamente di rinascita per il diamante azzurro che è tornato al gol e finalmente decisivo per la squadra di Gattuso dopo mesi difficili.Secondo i dati pubblicati nello studio, Fabián è riuscito a fare meglio di grandi interpreti delle maggiori cinque leghe del continente: lo spagnolo è davanti alla coppia d'oro del Paris Saint Germain, a Ilicic e Gomez dell'Atalanta, così come arivelazione con il Bayern Monaco.