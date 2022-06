Fabian tra Napoli e il mercato ma prima il sole di Mykonos

Mercato sì, ma prima le vacanze. E così mentre i tifosi del Napoli si interrogano sul futuro di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo non pensa agli azzurri, ma nemmeno al Barcellona o al Real Madrid. Nella sua testa solo la Grecia e le vacanze a Mykonos, con la compagna Lulu e altri amici che hanno seguito Fabian in questi giorni sull'isola greca, seconda tappa dopo Ibiza. Il contratto in scadenza nel 2023 con il Napoli può aspettare: De Laurentiis, però, aspetta una risposta al rinnovo proposto, o almeno un'offerta che possa consentirgli di cambiare aria in questa sessione di mercato estiva.