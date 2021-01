Le sue prestazioni in campo, negli ultimi tempi, non stanno di certo convincendo tifosi e addetti ai lavori, eppure quello di Fabian Ruiz è uno status che non smette di essere interessante. Secondo l'ultimo studio del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), infatti, lo spagnolo del Napoli resta l'elemento della squadra azzurra con la valutazione maggiore sul mercato europeo.

I parametri considerati nello studio sono diversi: la sono durata del contratto, l'età del calciatore e il suo status internazionale, la carriera, le prestazioni e il livello sportivo ed economico del club e l’inflazione. E, considerati tutti i dati, Fabian resta l'azzurro principe. Al 53° posto della classifica europea (comandata da Rashford, Haaland e Alexander-Arnold che scavalcano Mbappé) e al 7° della Top10 italiana con un valore di 72,6 milioni di euro. L'altro azzurro presente in classifica è Zielinski (67,9 milioni) al 64° posto europeo.

