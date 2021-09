Fabian Ruiz, messaggi a Luis Enrique per riconquistare il posto in nazionale

La sua ultima presenza nelle Furie Rosse il 28 giugno, ottavi di finale degli Europei contro la Croazia. Settantesette minuti in campo, poi la panchina nelle successive gare, compresa la semifinale contro l'Italia, vinta dagli azzurri - con i suoi compagni Di Lorenzo e Insigne in campo - ai rigori. Fabian Ruiz è stato escluso dal ct Luis Enrique nelle convocazioni post Europei e si è perfino detto che rientri in una presunta operazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati