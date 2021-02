L’incubo covid finisce anche per Fabian Ruiz. Lo spagnolo del Napoli è guarito ufficialmente in queste ore, come certitficato dall’ultimo tampone effettuato, e potrà quindi tornare ad allenarsi con i compagni e mettersi a disposizione di Gattuso già nelle prossime ore.

Fabian era risultato positivo due settimane fa, prima della sfida di Supercoppa contro la Juventus che ha quindi dovuto saltare. Il centrocampista azzurro - rimasto in isolamento nel suo appartamento di Posillipo in queste settimane - è però stato sempre asintomatico e ha quindi potuto allenarsi individualmente a casa.

