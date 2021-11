Fabian non convocato dalla Spagna: «Ecco cosa gli ho detto in privato»

Può sembrare strano, ma il miglior Fabian Ruiz visto negli ultimi anni a Napoli non riesce a conquistare la fiducia della sua nazionale. Il centrocampista spagnolo, infatti, è ancora una volta fuori dai convocati di Luis Enrique e della nazionale iberica, come era già capitato nelle ultime due convocazioni dopo l'europeo della scorsa estate. «Lo conosco bene, siamo stati insieme all'Europeo e sta facendo benissimo con il Napoli in Serie A. Ma devo scegliere 25 calciatori. Ho già parlato con lui in privato, sa in cosa deve migliorare e sa anche che le porte della nazionale sono aperte per lui» ha detto il ct spagnolo. Tra gli italiani, convocazione per Morata e Brahim Diaz.

🚨 OFICIAL | ¡¡Queremos estar en #Catar2022!!



👥 Esta es la lista de convocados para los partidos en los que la @SeFutbol se juega el billete directo para el próximo Mundial.



⚽️ 11 de noviembre 🆚 Grecia | Atenas



⚽️ 14 de noviembre 🆚 Suecia | Sevilla#VamosEspaña pic.twitter.com/4fabsx4CMS — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 5, 2021