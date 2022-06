Fabian Ruiz lavora in palestra: «Anche in estate ci si allena»

«Non stop, anche in estate ci si allena» scrive sui social Fabian Ruiz, il centrocampista del Napoli che si mostra in palestra tra un bagno e l'altro a Ibiza e Mykonos. Il centrocampista azzurro è al centro di tante voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli quest'estate: il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis scadrà tra un anno e la voglia di rientrare in Spagna è sempre viva.