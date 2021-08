Fabian Ruiz, premio ai tifosi: ecco come vincere la sua maglia

500mila fan non sono cosa da poco e così Fabian Ruiz ha deciso di festeggiare. Il centrocampista del Napoli ha messo in premio una sua maglia su Instagram: «Voglio festeggiare con voi il fatto che siamo già in 500k su Instagram e voglio anche ringraziarvi per i messaggi di appoggio che mi avete mandato ieri, per questo ho intenzione di sorteggiare una mia maglia firmata affinché possiate continuare a supportare la squadra alla grande».

